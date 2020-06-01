Пензенцам рассказали о погоде на 26 июня

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На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погоды на 26 июня.
Как отмечают в ведомстве, пензенцев ждет переменная облачность и кратковременный дождь, который пройдет местами по области. Скорость северного ветра достигнет 6-11 метров в секунду. Воздух прогреется до 19-24 градусов.
Неблагоприятных погодных явлений на территории региона не ожидается.