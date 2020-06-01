Команду пензенского «Дизеля» пополнил столичный игрок

Так, клуб заключил контракт с 28-летним нападающим Александром Денежкиным.

Форвард является воспитанником московской школы хоккея. Он начинал выступления в детских командах «Динамо» и ЦСКА. На взрослом уровне Александр Денежкин играл в ВХЛ за «Крылья Советов», «Сокол», «СКА-Карелия», «Динамо» и ХК «Рязань». Всего на его счету - 249 матчей и 98 очков в Высшей хоккейной лиге.

Минувший сезон хоккеист провел в тольяттинской «Ладе», где отыграл 38 матчей и набрал 14 очков (8 голов и 6 передач). Также на его счету - 38 игр в КХЛ за столичный «Спартак» и подольский «Витязь» (1 гол и 2 передачи).