Молодой пензенец вместо армии отправился в суд

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22-летнего жителя Пензы осудили за уклонение от призыва на военную службу.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в октябре прошлого года парню пришла повестка в военкомат. Позднее, 13 января, он получил еще один документ, но в указанный день без уважительных причин в военкомат не явился.
Свою вину горожанин признал. Полицейским свой поступок он объяснил тем, что не желал проходить срочную службу и полагал отсрочить свой призыв неявкой. Парень подал ходатайство о назначении ему судебного штрафа. Ему присудили выплатить 10 тыс. рублей.
Решение не вступило в законную силу.