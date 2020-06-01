Молодой пензенец вместо армии отправился в суд

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в октябре прошлого года парню пришла повестка в военкомат. Позднее, 13 января, он получил еще один документ, но в указанный день без уважительных причин в военкомат не явился.

Свою вину горожанин признал. Полицейским свой поступок он объяснил тем, что не желал проходить срочную службу и полагал отсрочить свой призыв неявкой. Парень подал ходатайство о назначении ему судебного штрафа. Ему присудили выплатить 10 тыс. рублей.

Решение не вступило в законную силу.