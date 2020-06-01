print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
( [temp] => +15 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png
)
Погода
ясно
+15 оС

$ 69 р

€ 78 р

18:55
25.06.2020г.
Tele2 запускает тариф для геймеров

Tele2 запускает тариф для геймеров

Чт, 25.06.20 14:36
Просмотров: 501

Tele2 первой на рынке мобильной связи запускает специальный тарифный план «Игровой» с бонусами для геймеров. Это совместный проект с компаниями «Ростелеком» и Wargaming, которые в рамках стратегического партнерства уже несколько лет развивают специальные тарифные предложения для онлайн-игроков.

Новый тариф Tele2 предлагает премиум-аккаунт в играх World of Tanks (12+), World of Warplanes (12+) и World of Warships (12+), а также уникальную боевую технику, нигде более недоступную. Пользователи тарифа получают 30 Гб интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 700 минут для разговоров с абонентами других операторов по России.

Tele2 первой на рынке мобильной связи запускает уникальный тарифный план во всех регионах присутствия, учитывающий все потребности игроков. Он включает не только премиум-аккаунт и эксклюзивные преимущества для геймеров, но также безлимитный доступ к контенту YouTube, Twitch и объемный пакет мобильных услуг.

Вместе с бесконечным премиум-аккаунтом в World of Tanks игрокам предоставляется эксклюзивный танк, доступный только пользователям тарифа «Игровой». Это премиум-танк VIII уровня Т-44-100 с тремя эксклюзивными камуфляжами и надписью «Войска связи», укомплектованный на 100% экипаж с прокачанным нулевым навыком «боевое братство».

Игроки World of Warships получат бесконечный корабельный премиум-аккаунт и премиум-линкор VIII уровня «В. И. Ленин» с эксклюзивным камуфляжем, командира с десятью очками навыков, по 25 дублонов каждый день. В World of Warplanes пользователям доступен эксклюзивный премиум-самолет Яковлева Як-ЗТ VII уровня.

«Игровой» позволяет абонентам не платить дополнительно за премиум-аккаунт на все время пользования тарифом. Он также включает 30 Гб интернет-трафика, безлимитные разговоры внутри сети, 700 минут для звонков на номера других операторов по России, 100 SMS. Абонентская плата по тарифному плану «Игровой» составляет 890 рублей – стоимость единая во всех регионах. Предложение доступно при подключении к Tele2, переходе со своим номером от других операторов, а также действующим абонентам.

«Tele2 первой на российском рынке запустила полноценную киберспортивную платформу Cyberhero, открыла зону облачных игр на сети 5G и организовала регулярный турнир по мобильному киберспорту. Мы расширяем перспективное направление и реагируем на запрос аудитории, которая все больше интересуется игровыми сервисами. В сети Tele2 зафиксировано более 2,5 млн клиентов, которые регулярно посещают геймерские ресурсы. Во время пандемии мы отмечали рост числа новых пользователей, более частые визиты клиентов на игровые сайты и увеличение пребывания геймеров в игре. В ответ на эту тенденцию мы запускаем тариф, который включает массу эксклюзивных бонусов для фанатов Wargaming. Предложение ориентировано как на геймеров в сети Tele2, так и поклонников Wargaming среди клиентов других операторов. Среди преимуществ тарифа не только премиум-аккаунт, безлимитный доступ к трансляциям на популярных платформах, но и особые навыки, повышающие эффективность игрока. Мы продолжим дополнять продукт привлекательными для геймеров характеристиками», - отметил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

«Ростелеком» продолжает расширять возможности сервисов для геймеров. Мы рады поделиться с клиентами Tele2 самым успешным игровым проектом, который теперь доступен и на мобильной сети – это отличный пример пользы для абонентов от интеграции двух операторов. Тариф «Игровой» будет развиваться и дальше, чтобы он отвечал растущим потребностям игроков любых возрастов и предпочтений. С эксклюзивными опциями геймеры смогут быстрее добиваться побед в любимых играх и на любой сети. Запуск тарифа «Игровой» только один из первых шагов, который начинает раскрывать совместные возможности «Ростелекома» и Tele2 для клиентов», - рассказал директор продуктового офиса компании «Ростелеком» Артем Черменин.

«Вместе с нашими партнерами мы постоянно работаем над улучшением уровня комфорта и качества сервисов компании Wargaming. Мы делаем наши продукты максимально доступными и удобными для игроков. Все хотят получать качественные услуги и специальные условия, которые мы уже готовы им предложить. Для нас было важно сделать тариф именно для тех, кто любит игры, поэтому в пакет мы добавили безлимитный доступ к Youtube и Twitch. Ну и, конечно, в него входит весь набор танковых бонусов: Т-44-100, бесконечный танковый премиум-аккаунт и главное – пропуск в эксклюзивные игровые события и турниры, которые скоро запустятся. Эти турниры позволят выигрывать денежные и игровые призы не только киберспортсменам, но и обычным игрокам. И на этом мы не останавливаемся. Вместе с нашими партнерами из «Ростелекома» и Tele2 мы планируем и дальше развивать тариф «Игровой», - сказал глава направления телеком-проектов издательского подразделения Wargaming Алексей Олехнович.

Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»
Читайте также:
На «Экспрессе» расскажут о работе Пензенского родильного дома в пандемию
17:59
В Пензе признали незаконной рекламу проверки окон по телефону
17:53
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29

Loading…

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс