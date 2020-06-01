Россиянам обозначили срок появления первой партии вакцины от Covid-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, когда в России появится первая промышленная партия вакцины от коронавируса.

«Мы все ждем обещанных сроков — это начало осени. [Ждем] для того, чтобы получить первую производственную партию вакцины», — цитирует ее слова телеканал «360» со ссылкой на «Россия 24».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи начнет промышленное производство вакцины от коронавируса в сентябре. Помимо этого, разработкой препарата занимаются ученые в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора и в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.

В настоящее время в стране проходят клинические испытания вакцины от нового вируса. Препарат тестируют на 38 добровольцах.