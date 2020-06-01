Жиганша Туктаров: Голосование по поправкам в Конституцию – долг каждого

В регионе 25 июня стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ (18+), оно продлится до 1 июля включительно. По мнению председателя региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» Жиганши Туктарова, отдать свой голос - долг каждого гражданина.

«Я сам иду в воскресенье в 11:00 голосовать на избирательный участок по месту жительства. Я уверен, что каждый житель не только области, но и России должен прийти на избирательные участки и исполнить свой гражданский долг. Я не призываю пензенцев голосовать именно «за» поправки. У каждого – свое мнение, которое он выразит во время голосования. Игнорировать такое событие просто нельзя», - подчеркнул Жиганша Туктаров.

Напомним, голосование будет проходить несколько дней. Последний назначен на 1 июля. Некоторые пензенцы уже отдали свой голос, среди них – губернатор Иван Белозерцев. Полную информацию о процедуре можно узнать здесь.