Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити

Жители двух домов в центре Пензы пожаловались на вандализм – группа подростков разрисовала стены технического здания, расположенного во дворе 22-го дома на улице Пушкина.

По словам местной жительницы Екатерины, вечером 21 июня к ним пришли во двор молодые люди и начали рисовать животных на стене. Заметив это, один из соседей поинтересовался у ребят, кто разрешил им это делать. Не дождавшись внятного ответа, пензенец попросил их прекратить пачкать стены и покинуть двор, однако подростки проигнорировали просьбу. Тогда недовольные жильцы вызвали полицию, к приезду которой «художники» поспешно ретировались.

Уже ночью другой житель дома, выйдя на балкон, вновь застал ребят за разрисовыванием стены и снова вызвал наряд. Завидев стражей порядка, подростки разбежались.

Установить личности нарушителей жильцам дома не удалось, и они написали заявление о хулиганстве и порче имущества в правоохранительные органы.

«У нас был красивый двор с полностью законченным ремонтом и завершенным видом. Теперь же здесь просто недоделанные рисунки животных и куча непонятных автографов по периметру. Мы не просили, чтобы кто-то что-то рисовал на стенах», - пожаловалась Екатерина.

В 2019 году дворы 22 и 24 домов по улице Пушкина были отремонтированы в рамках областной программы «Формирование комфортной городской среды». Жильцы получили две благоустроенные детские площадки, новые тротуары и даже небольшое футбольное поле. Также были отштукатурены стены технического здания, которое и пострадало от вандализма.

«Мы не против уличного искусства, но мы бы хотели, чтобы рисунок был выполнен профессионалом и согласован с жильцами домов», - добавила пензячка.

На данный момент горожане ищут творца, готового украсить их двор красивым, качественным граффити.

«Было бы здорово, если бы нарисовали что-то вроде большого изображения на Чкалова или того ангела на Кирова», - отметила Екатерина.

Напомним, 23 июня здание с изображением врача-ангела по улице Кирова было снесено. Пензенцы были возмущены уничтожением арт-объекта. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал разобраться в ситуации.