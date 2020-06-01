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26.06.2020г.
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити

Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити

Пт, 26.06.20 12:05
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Жители двух домов в центре Пензы пожаловались на вандализм – группа подростков разрисовала стены технического здания, расположенного во дворе 22-го дома на улице Пушкина.

 

По словам местной жительницы Екатерины, вечером 21 июня к ним пришли во двор молодые люди и начали рисовать животных на стене. Заметив это, один из соседей поинтересовался у ребят, кто разрешил им это делать. Не дождавшись внятного ответа, пензенец попросил их прекратить пачкать стены и покинуть двор, однако подростки проигнорировали просьбу. Тогда недовольные жильцы вызвали полицию, к приезду которой «художники» поспешно ретировались.

Уже ночью другой житель дома, выйдя на балкон, вновь застал ребят за разрисовыванием стены и снова вызвал наряд. Завидев стражей порядка, подростки разбежались.

Установить личности нарушителей жильцам дома не удалось, и они написали заявление о хулиганстве и порче имущества в правоохранительные органы.

«У нас был красивый двор с полностью законченным ремонтом и завершенным видом. Теперь же здесь просто недоделанные рисунки животных и куча непонятных автографов по периметру. Мы не просили, чтобы кто-то что-то рисовал на стенах», - пожаловалась Екатерина.

В 2019 году дворы 22 и 24 домов по улице Пушкина были отремонтированы в рамках областной программы «Формирование комфортной городской среды». Жильцы получили две благоустроенные детские площадки, новые тротуары и даже небольшое футбольное поле. Также были отштукатурены стены технического здания, которое и пострадало от вандализма.

«Мы не против уличного искусства, но мы бы хотели, чтобы рисунок был выполнен профессионалом и согласован с жильцами домов», - добавила пензячка.

На данный момент горожане ищут творца, готового украсить их двор красивым, качественным граффити.

«Было бы здорово, если бы нарисовали что-то вроде большого изображения на Чкалова или того ангела на Кирова», - отметила Екатерина.

Напомним, 23 июня здание с изображением врача-ангела по улице Кирова было снесено. Пензенцы были возмущены уничтожением арт-объекта. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал разобраться в ситуации.

Источник фотографии: фото из личного архива https://www.instagram.com/zelenovakat/
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25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
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17.04.2020 14:25
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