В Пензе из-за ДТП произошла утечка газа

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В Пензе из-за аварии с участием трех автомобилей произошла утечка газа.
Как пояснили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, сообщение поступило на пульт дежурного 23 июня в 7:15. Столкнулись две легковушки и маршрутка на ул. 65-летия Победы. В результате аварии произошла утечка газа. Прибывшие на место спасатели отключили газобалонное оборудование аварийного автомобиля.
Пензенцев просят соблюдать правила дорожного движения и следить за исправностью машины. Кроме того, за рулем нельзя отвлекаться на гаджеты. Каждый маневр должен быть продуманным, потому что любое неверное движение может стоить жизни.