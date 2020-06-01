В Пензе из-за ДТП произошла утечка газа

Как пояснили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, сообщение поступило на пульт дежурного 23 июня в 7:15. Столкнулись две легковушки и маршрутка на ул. 65-летия Победы. В результате аварии произошла утечка газа. Прибывшие на место спасатели отключили газобалонное оборудование аварийного автомобиля.

Пензенцев просят соблюдать правила дорожного движения и следить за исправностью машины. Кроме того, за рулем нельзя отвлекаться на гаджеты. Каждый маневр должен быть продуманным, потому что любое неверное движение может стоить жизни.