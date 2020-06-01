В Сосновоборске начали ремонт дома культуры

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В поселке Сосновоборске Пензенской области начали ремонт дома культуры. С ходом работ ознакомилась министр культуры и туризма региона Татьяна Кудрова.
«На сегодняшний момент в здании проведен демонтаж отопительной системы и полов в фойе, выравнивание внутренних стен, установлены оконные блоки, выполнена обрешетка и гидроизоляция кровли», - рассказала глава ведомства.
Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, строители займутся ремонтом кровли и фасада, внутренними отделочными работами, а также отремонтируют отмостку и цоколь здания, выполнят оборудование санузла и инженерных сетей, смонтируют пандус.
На проект выделили 9 млн 947 тыс. рублей. Капитальный ремонт здания Межпоселенческого центрального районного дома культуры ведется в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом РФ.