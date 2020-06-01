В сторону Терновки из-за ДТП собирается пробка – соцсети

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В пензенском сообществе в соцсети «Вконтакте» 25 июня пользователь рассказал об аварии, которая спровоцировала пробку в сторону Терновки.
По его словам, затор образовывается около монумента «Катюша». Фотографии инцидента пензенец сделал около 14:55. Судя по кадрам, столкнулись внедорожник Mazda и грузовик. Автомобили получили незначительные повреждения, однако заняли полосу и затруднили движение для других машин.
Официальных данных о случившемся нет.
Пензенцам напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения. Превышение разрешенной скорости и опасные маневры могут привести к трагедии.