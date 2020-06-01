В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку

В Пензе дети, живущие на улице Пограничной, могут остаться без детской площадки. Это место для семейного отдыха, по словам жителей, – единственное на всю округу. Оно привлекло внимание властей после трагической гибели подростка , который решил сделать селфи на путях, проходящих неподалеку от площадки. Теперь ее хотят снести.

Местные заявили о своей проблеме в социальных сетях – по их мнению, территория не является причиной случившегося. Корреспондент «Пенза-Пресс» пообщался с жителями.

Детская площадка возле станции «Заречный парк» существует уже 15 лет. Жильцы ближайших домов говорят, что содержат эту территорию самостоятельно – проводят субботники, устанавливают импровизированные ограждения из старых колес, красят игровые элементы, завозят песок. Недавно на ней появились новые горки и качели. До обустройства игровой зоны здесь якобы были болото и свалка.

По вечерам, утверждают пензенцы, на площадке собираются целыми семьями. Детей на улице проживает много. Но совсем скоро территорию могут полностью снести, и тогда ребятам будет негде проводить свободное время. Рядом с площадкой проходит узкая дорога, но по ней постоянно проезжают автомобили, играть здесь опасно. А других свободных мест для детских игр на улице Пограничной нет.

Малоэтажная застройка соседствует с железной дорогой много лет, но к шуму местные сумели привыкнуть. А вот смириться с мыслью о том, что их дети останутся без игровой зоны, не желают. По словам жителей, они узнали, что территорию для игр хотят ликвидировать сразу же после трагической гибели подростка 13 июня.

«На следующий день к нам приехали и сразу захотели все убрать. Спрашивают, на каком основании стоит здесь площадка. Пятнадцать лет стояла и никаких претензий не было. После этого случая заинтересовались», - рассказала местная жительница Ольга Астафьева.

Жители надеются сохранить площадку и просят власти помочь с установкой ограждения, которое бы закрыло игровую зону от железной дороги.

«Забор нам никто не ставит, говоря, что это очень дорого. У депутатов каждый год просим забор. Все говорят – посмотрим. Обещают. И все – разговоры только», - объясняют родители.

Пензенцы заверяют, что дети, даже старшие, никогда не остаются на площадке одни.

«Мы сидим рядом, никуда не уходим. Бабушки, дедушки с нами тоже. Детей никогда не бросаем одних. У нас в каждом доме – дети, в среднем, им по полтора года. Все сюда приходят играть, нравится им здесь. Потому что здесь песок. Вот пойдете дальше – песка нет. По улице Мебельной площадка есть, но там совсем песка нет, все заросло. Как дождик сильный пройдет, вся площадка в воде будет, а у нас за счет песка сухо», - рассказала жительница улицы Пограничной Татьяна Склемина.

Местные жители приводят в пример другие районы города, в которых дома расположены рядом с железной дорогой, и отмечают, что возле них стоят специальные щиты. Впрочем, на такую роскошь они уже не рассчитывают – мечтают хотя бы о самом простом заборе.

Свою историю первыми рассказали молодые родители – они опубликовали текст в социальных сетях, в том числе – в Instagram. Однако, утрвеждают они, пока никакой реакции не последовало.

«При этом у нас здесь уже стали появляться разные начальники – вневедомственная охрана, которую, сколько здесь живем, в жизни здесь не видели. Ездят теперь к нам на плошадку и проверяют», - уточнила жительница Ирина Шумилина.

По ее словам, в пятницу, 26 июня, пензенцы собираются на официальный прием в прокуратуру Железнодорожного района.

«Депутат еще наш в курсе ситуации, пытается нам помочь. Пока больше не к кому нам обращаться. И вот СМИ решили привлечь. Чтобы, может быть, эта трагедия хотя бы напомнила о том, что здесь вообще-то люди живут», - добавила жительница.

Пока родители и их дети не знают, чего им ждать. Но решение о дальнейшей судьбе детской площадке на улице Пограничной могут принять уже в ближайшее время.

Чтобы разобраться в ситуации, редакция готовит официальные запросы.