В Пензенский онкодиспансер поступило японское оборудование на 68 млн

Array ( [temp] => +15 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 69 р
€ 78 р
В Пензенский онкологический диспансер поступило японское современное эндоскопическое оборудование.
Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, в медучреждении появились два эндоскопических комплекса, ультразвуковой центр для эндосонографии, ультразвуковые гастроскоп и бронхоскоп и другое.
Благодаря оптическим технологиям врачи могут менее болезненно проводить процедуры и быстрее выявлять заболевания. Высокое разрешение позволяет визуализировать мельчайшие изменения в структуре тканей для ранней диагностики очагов воспаления и опухолей.
На оборудование выделили 68 млн рублей из федерального бюджета. Аппараты закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ.