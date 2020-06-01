В Пензенский онкодиспансер поступило японское оборудование на 68 млн

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, в медучреждении появились два эндоскопических комплекса, ультразвуковой центр для эндосонографии, ультразвуковые гастроскоп и бронхоскоп и другое.

Благодаря оптическим технологиям врачи могут менее болезненно проводить процедуры и быстрее выявлять заболевания. Высокое разрешение позволяет визуализировать мельчайшие изменения в структуре тканей для ранней диагностики очагов воспаления и опухолей.

На оборудование выделили 68 млн рублей из федерального бюджета. Аппараты закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ.