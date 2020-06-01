Сатимбай Бердиев: Я обязательно пойду голосовать по поправкам в Конституцию

Жители Пензенской области 25 июня приступили к голосованию (18+) по поправкам в Конституцию. Они могут сделать это вплоть до 1 июля. Из тех, кто планирует голосовать – председатель региональной общественной организации по объединению узбеков «Узбекская община» Сатимбай Бердиев.

«Я обязательно пойду голосовать. Это очень важно для всех жителей страны. Я очень надеюсь, что все жители Пензенской области примут участие в этом событии. Мы проводили собрание с членами региональной общественной организации по объединению узбеков «Узбекская община» и все считаем, что необходимо проголосовать, и не важно за что, потому что у каждого жителя области свое мнение», - сказал Сатимбай Бердиев.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит как на участках, так и на дому. Стоит отметить, что каждый участник сможет выразить только собственное мнение, голосование за других лиц не допускается. Кроме того, на каждом участке пензенцам будут измерять температуру, обрабатывать руки антисептиком и выдавать индивидуальные средства защиты.

Полную информацию о процедуре голосования можно узнать здесь.