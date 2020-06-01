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25.06.2020г.
Губернатор назвал борьбу с фальсификатами принципиальной

Губернатор назвал борьбу с фальсификатами принципиальной

Чт, 25.06.20 16:50
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 25 июня провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе.

Глава субъекта подчеркнул, что борьба с распространением фальсификата имеет принципиальное значение для развития экономики региона.

«Но что еще важнее – это вопрос сохранения жизни и здоровья наших граждан. С начала года из нелегального оборота изъято 4,5 тысячи литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также свыше 90 тысяч пачек табака. Очень хорошо, что этот контрафакт не попал на прилавки. Но можно предполагать, что его определенное количество все-таки было продано. Необходимо развивать межведомственное взаимодействие, направленное на выявление фактов незаконной торговли», - отметил он.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, губернатор распорядился создать межведомственную группу по контролю за процессом введения системы маркировки товаров средствами идентификации. Курировать ее работу будет председатель регионального правительства Николай Симонов.

Иван Белозерцев также призвал подключиться к работе по контролю качества продукции на прилавках пензенских магазинов представителей СМИ и общественных организаций.

Источник фотографии: Скриншот - http://pnzreg.ru/news/society/242572/
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25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
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17.04.2020 14:25
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