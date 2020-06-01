Губернатор назвал борьбу с фальсификатами принципиальной

Глава субъекта подчеркнул, что борьба с распространением фальсификата имеет принципиальное значение для развития экономики региона.

«Но что еще важнее – это вопрос сохранения жизни и здоровья наших граждан. С начала года из нелегального оборота изъято 4,5 тысячи литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также свыше 90 тысяч пачек табака. Очень хорошо, что этот контрафакт не попал на прилавки. Но можно предполагать, что его определенное количество все-таки было продано. Необходимо развивать межведомственное взаимодействие, направленное на выявление фактов незаконной торговли», - отметил он.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, губернатор распорядился создать межведомственную группу по контролю за процессом введения системы маркировки товаров средствами идентификации. Курировать ее работу будет председатель регионального правительства Николай Симонов.

Иван Белозерцев также призвал подключиться к работе по контролю качества продукции на прилавках пензенских магазинов представителей СМИ и общественных организаций.