В Пензе выберут новые общественные территории для благоустройства

25 июня в Пензе проходит голосование по выбору новых территорий города, которые приведут в порядок в 2021 году.

Работы по благоустройству будут выполнены в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Пензенцы смогут выбрать из 22 объектов. Голосование проводится в зданиях районных администраций с 8 до 19 часов.

«Принять участие в голосовании может любой житель города Пензы, достигший 14-летнего возраста», - уточняет пресс-службы мэрии.

Чтобы отдать свой голос за полюбившийся объект, необходимо предоставить паспорт или другой удостоверяющий личность документ. Каждый избиратель может выбрать только один проект.

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин и глава города Владимир Мутовкин также приняли участие в голосование. Оба чиновника сделали свой выбор в пользу реконструкции улицы Московской.

«Нужно закончить центральную часть города, соединив Соборную площадь, низ улицы Московской и Фонтанную площадь для того, чтобы у нас было единое пространство», – поделился мэр.

«Считаю, что нужно быт последовательным и продолжить благоустраивать центр города, чтобы сделать его наиболее привлекательным для жителей столицы Сурского края и ее гостей», - поддержал коллегу Владимир Мутовкин.

