Ксения Собчак попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак оказалась в больнице. 25 июня в своем Instagram-аккаунте она рассказала о случившемся.

В Сеть звезда выложила видеоролик из больничной палаты. Судя по кадрам, телеведущей наложили повязку на нос.

«Дорогие друзья, я в больнице. Только что сделали операцию, все нормально. Бывает, прорвемся», - сказала она в видео.

Под постом журналистка также написала следующее: «К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться. Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не «сливали» и провели сложнейшую операцию».

Также Ксения Собчак поблагодарила своих близких за то, что они поддерживают ее в этой ситуации.