Елена Бакалова: Голосование по поправкам в Конституцию важно для общества

Пензенцы 25 июня начали голосовать по поправкам в Конституцию РФ. Сделать это можно будет до 1 июля включительно. В голосовании (18+) планирует принять участие председатель региональной общественной организации «Областной центр мордовской культуры» Елена Бакалова.

«Конечно же, я пойду голосовать по поправкам в Конституцию. Это очень важно как для каждого пензенца, так и для общества в целом», - поделилась Елена Бакалова.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с соблюдением всех мер предосторожности. Пензенцы могут выразить свое мнение как на дому, так и на избирательных участках. Следить за процессом будут наблюдатели. Кроме того, спорные вопросы будут решать специальные мобильные группы.

Подробнее о голосовании можно узнать в нашем материале.