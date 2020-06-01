В Вадинском районе в ночном ДТП пострадал мотоциклист

В пензенском управлении ГИБДД рассказали об аварии, которая произошла в Вадинском районе.

Как сообщили в управлении, дорожно-транспортное происшествие случилось 24 июня около 23:10 в селе Большая Лука на ул. Комсомольской. 29-летний мотоциклист не справился с управлением, из-за чего двухколесный транспорт марки «ИЖ Юпитер-4» упал на проезжую часть. Водителя госпитализировали с травмами.

По факту аварии проводят проверку.

Жителям Пензенской области напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима, дистанции. Следует избегать необдуманных маневров на дороге, ведь любое неверное движение может поставить под угрозу чью-то жизнь.