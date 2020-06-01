В Пензе признали незаконной рекламу проверки окон по телефону

Один из пензенских предпринимателей рекламировал свои услуги, обзванивая горожан, которые не давали своего согласия на обработку их персональных данных.

В областное управление федеральной антимонопольной службы России поступило обращение жителя Пензы. Гражданин рассказал, что ему позвонили и предложили провести профилактику пластиковых окон, при этом разрешения на использования его личного номера в рекламных целях он не давал.

Комиссия управления провела проверку и признала рекламу услуг противоречащей федеральному закону «О рекламе». Предпринимателю было выдано предписание об устранении этого нарушения.

«Материалы дела о нарушении законодательства о рекламе направлены уполномоченному должностному лицу Пензенского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении», - сообщили в пресс-службе ведомства.