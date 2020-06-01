Белозерцев принял участие в голосовании за поправки в Конституцию

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«Действительно, сегодня праздник для каждого, кто пришел, и кто придет еще на избирательный участок. Это является историческим событием в жизни каждого человека. Когда еще раз придется проголосовать за изменения или дополнения в конституцию РФ? Это бывает очень-очень редко. Для меня важно, что в данных поправках представлен важнейший социальный блок для наших граждан, в котором гарантируется защита прав», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Прийти на избирательный участок и проголосовать можно с девяти утра до трех часов дня, далее происходит голосование на дому. На участках приняты все меры противо-эпидемической защиты. У входа избиратели обязательно проходят через дезинфицирующий коврик, им измеряют температуру, обрабатывают руки. Свой паспорт при подтверждении личности пришедший показывает из рук, далее ему выдают бюллетень и одноразовую ручку. Всего в регионе действует 1085 участков для голосования, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.