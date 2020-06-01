Дорога на улице Зеленодольской в Пензе будет расширена

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Выезд с улицы Зеленодольской на дорогу-дублер очень хорошо знаком многим пензенским автолюбителям. Это и не удивительно, ведь там постоянно образуются пробки. Тяжелее всего, конечно, утром и вечером. Поток автомобилей большой и узкой двухполосной дороги им становится мало.
За время работы светофора лишь 6-7 машин успевают уехать с перекрестка. Остальные вынуждены ждать своей очереди. Кстати, по словам автолюбителей, то, что мы увидели на той дороге - далеко не предел.
«Это еще мало. Оттуда, отсюда, ездят и через лес, и в круговую. У нас интервал движения восемь минут. Мы можем простоять здесь минут 30 только выйти к «Дизель-Арене», - прокомментировал водитель маршрутного такси Игорь Сторожев.
Оказалось, что городские власти о проблеме знают и собираются принимать меры для ее решения. Изменится ли режим работы светофора - пока неизвестно, а вот сама дорога станет шире.
«У нас будет по дублеру 50 метров до перекрестка и 50 метров после перекрестка. Уширение на одну полосу на 3,5 метра. И по улице Зеленодольской с правой полосы движения будет также уширение длиной 50 метров, шириной 3,5 метра», - рассказал начальник отдела дорожно-мостового хозяйства и контроля за благоустройством департамента ЖКХ города Пензы Денис Дунаев.
Разгрузить этот участок планируют в течении месяца. Муниципальный контракт на ремонт дороги действует до первого августа, поэтому все работы должны завершиться к этому сроку, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.