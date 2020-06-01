Сотрудники пензенской картинной галереи проголосовали прямо на работе

Голосование по поправкам в Конституцию ведется не только на избирательных участках. До первого июля участковые избирательные комиссии будут работать и на выезде. Предварительно подав заявку, граждане могли организовать голосование, не покидая собственного двора или рабочего места. Так поступили сотрудники Пензенской картинной галереи имени Савицкого. Они заранее взяли открепительные удостоверения, чтобы не отлучаться с работы.

«Сегодня выборы проходят в совершенно необычной для нас ситуации. Мы своим коллективом голосуем сегодня досрочно. Мы написали заявления об откреплении от участков по месту жительства. Потому что у нас сегодня выходной день для посетителей, мы можем все собраться и проголосовать. А первого июля мы будем принимать посетителей. Мы очень ждем», - рассказал директор пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Для исторического голосования выбрали самый подходящий зал. Свой выбор сотрудники картинной галереи делали в окружении портретов 24-х Пензенских губернаторов. Кроме того, это помещение полностью соответствовало требованиям Роспотребнадзора: большое пространство позволило соблюсти социальную дистанцию, а возможность входа и выхода с разных сторон помогло разделить потоки людей. Участникам голосования на входе обрабатывали руки антисептиком и раздавали средства индивидуальной защиты. Далее сотрудники галереи предъявляли паспорта, заполняли заявления и получали бланки для голосования, а заполнив их, опускали в урну для голосования, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.