Сотрудники пензенской картинной галереи проголосовали прямо на работе

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«Сегодня выборы проходят в совершенно необычной для нас ситуации. Мы своим коллективом голосуем сегодня досрочно. Мы написали заявления об откреплении от участков по месту жительства. Потому что у нас сегодня выходной день для посетителей, мы можем все собраться и проголосовать. А первого июля мы будем принимать посетителей. Мы очень ждем», - рассказал директор пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.
Для исторического голосования выбрали самый подходящий зал. Свой выбор сотрудники картинной галереи делали в окружении портретов 24-х Пензенских губернаторов. Кроме того, это помещение полностью соответствовало требованиям Роспотребнадзора: большое пространство позволило соблюсти социальную дистанцию, а возможность входа и выхода с разных сторон помогло разделить потоки людей. Участникам голосования на входе обрабатывали руки антисептиком и раздавали средства индивидуальной защиты. Далее сотрудники галереи предъявляли паспорта, заполняли заявления и получали бланки для голосования, а заполнив их, опускали в урну для голосования, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.