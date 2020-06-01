Компания «Рисан» запустила салют в честь Великой Победы

Накануне вечером пензенское небо засияло огнями! В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне строительная группа «Рисан» устроила фейерверки в пяти точках в разных районах города! Так что насладиться ярким зрелищем смогли все жители областного центра. Подарок подготовили в символичную дату – именно в этот день в 1945 году состоялся парад Победы.

Взрослые, дети и даже домашние питомцы. Еще до начала обещанного салюта жители комплекса «Ближняя Веселовка» начали выходить из дома, чтобы насладиться праздничными залпами. В 2020 году ограничения из-за коронавируса не позволили россиянам полноценно, с привычным размахом, отметить День Победы. Но компания «Рисан» нашла способ порадовать пензенцев! Ровно в 22:00 небо озарилось праздничными огнями.

Смотреть фейерверк можно было и не выходя из дома, особенно удобно это было тем, кто в период распространения коронавируса находится в повышенной зоне риска. Ну а молодые семьи не упустили возможность во время праздничного салюта подышать свежим воздухом, а заодно поделиться впечатлениями с соседями.

Полюбоваться праздничным салютом могли не только обладатели квартир в «Ближней Веселовке». Подарок сделали для многих, ведь фейерверки запустили в пяти жилых комплексах «Рисан» – ещё в «Фаворите» и «Олимпе» на Западной поляне, в «Новых садах» в Арбекове и в «Квартете» на ГПЗ-24. Кроме того, «Фаворит» и «Новые сады» расположены на возвышенностях и видны практически из всех точек города.

«Уважаемые жители Пензы, уважаемые ветераны, дорогие друзья! Компания «Рисан» поздравляет вас с Великой Победой. Это самый дорогой и торжественный день. В 2020 году в связи с пандемией мы решили отпраздновать это безопасным способом. Еще раз поздравляем вас с праздником, желаем вам счастья, здоровья и благополучия», - сказал генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.