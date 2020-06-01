Пенза присоединилась к всероссийской акции «Радость победы»

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Ее организаторы постарались создать около монумента воинской и трудовой славы атмосферу праздника сороковых годов. Правда получился он не столь массовым - пока приходится соблюдать ограничения. В концерте приняли участие как исполнители, так и пензенские творческие коллективы. Причем многие из них выступали в костюмах того времени.
«Когда я выхожу на такие праздники, мне приходится что-то говорить или объявлять, просто трепет в сердце. Праздник действительно святой и когда мы начинаем говорить о тех годах, о тех событиях, о тех людях, слезы на глазах наворачиваются», - рассказал директор центра хореографического искусства города Пензы.
Организаторы акции «Радость победы» рассчитывают, что теперь она станет праздничной традицией. В следующем году они хотят сделать ее по-настоящему массовой, как изначально и задумывали, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.