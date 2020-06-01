В сентябре пензенцы смогут бесплатно посетить 11 учреждений культуры и спорта

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Учреждения, которые участвуют в акции, можно будет посетить по пригласительному билету четвертого, пятого и шестого сентября в рамках празднования Дня города.
«Чтобы люди смогли немного отдохнуть. Выйти со своими детьми, посетить какое-то учреждение культуры и спорта. Свои двери откроет краеведческий литературный музей, картинная галерея имени Савицкого, ролледром для любителей кататься, муниципальное аттракционы, парк культуры и отдыха имени Белинского. Для тех, кто любит спорт: Зенит, Рубин и молодежный центр Юность», - рассказала председатель пензенского отделения Российского детского фонда Мария Гаврюшина.
Свои двери распахнет и Пензенский зоопарк. Пригласительные уже можно получить в учреждениях культуры и образования, а также на всех городских избирательных участках до 1 -го июля включительно, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.