В сентябре пензенцы смогут бесплатно посетить 11 учреждений культуры и спорта

Жители областного центра смогут бесплатно посетить 11 учреждений культуры и спорта на выбор - в рамках большого праздника «Пенза - город счастливы людей». Акция инициирована региональным отделением Детского фонда России совместно с городской мэрией.

Учреждения, которые участвуют в акции, можно будет посетить по пригласительному билету четвертого, пятого и шестого сентября в рамках празднования Дня города.

«Чтобы люди смогли немного отдохнуть. Выйти со своими детьми, посетить какое-то учреждение культуры и спорта. Свои двери откроет краеведческий литературный музей, картинная галерея имени Савицкого, ролледром для любителей кататься, муниципальное аттракционы, парк культуры и отдыха имени Белинского. Для тех, кто любит спорт: Зенит, Рубин и молодежный центр Юность», - рассказала председатель пензенского отделения Российского детского фонда Мария Гаврюшина.

Свои двери распахнет и Пензенский зоопарк. Пригласительные уже можно получить в учреждениях культуры и образования, а также на всех городских избирательных участках до 1 -го июля включительно, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.