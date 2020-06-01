Житель Пензы украл машину у знакомого и пытался сдать ее на металлолом

Еще вечером у жителя Пензы была машина, а утром, ее не стало. Прибывшие по вызову сотрудники полиции обследовали место происшествия, и опросили местных жителей. На след подозреваемого вышли быстро - им оказался знакомый потерпевшего.

«34-летний житель Пензы сознался в совершении преступления и в содеянном раскаялся. С его слов ему срочно нужны были деньги, а постоянного дохода он не имел. У него возник умысел похитить машину своего знакомого, чтобы впоследствии сдать ее в пункт приема цветных металлов. Похитить машину ему не составило труда, так как он знал, что ключ от машины прячут под ковриком водительского сидения», - рассказала дознаватель полиции №2 УМВД России по городу Пензе Ольга Жогалева.

В пункте приема лома принять машину без документов отказались. Но злоумышленник не растерялся и сдал в утиль содержимое багажника легковушки и аккумулятор. Вырученных денег хватило, чтобы скрасить неудачу алкоголем. При этом угонщик проявил сознательность и не стал садиться пьяным за руль, бросив машину в районе Грабова. Но пешком далеко уйти не смог. Подозреваемого задержали, а автомобиль отправили на штрафстоянку. После проведения экспертизы его вернут законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.