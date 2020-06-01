Как завершился первый день голосования по поправкам в Конституцию в Пензе

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В Пензенской области 25 июня началось голосование по внесению поправок в Конституцию. Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» побывал на одном из избирательных участков и понаблюдал за тем, как происходит закрытие участка и подсчет бюллетеней.
О том, что происходит с бюллетенями после закрытия избирательного участка, рассказал председатель участковой избирательной комиссии №25 Евгений Паньженский. Он пояснил, что после 20:00 их количество пересчитывается.
Затем бумаги складывают в специальные сейф-пакеты, на каждый из которых составляется акт.
После чего пакеты кладут в сейф до конца голосования.
1 июля после 20:00 все голоса будут пересчитывать. По словам председателя, на участке №25 уже проголосовал 191 человек.
Напомним, избирательные участки открывают свои двери для пензенцев с 9 утра. Каждому желающему отдать свой голос измерят температуру и выдадут пакет с индивидуальными принадлежностями.