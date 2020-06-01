В Госдуме намерены защитить противников прививок в КоАП

Депутаты Госдумы предложили штрафовать чиновников и организации, нарушающие права родителей, которые отказываются вакцинировать детей. Речь идет в том числе об ответственности за отказ принять ребенка в детсад или школу без прививки, сообщают «Известия».

По словам одного из авторов инициативы, норма о медицинских обследованиях в том числе подразумевает отказ от прививок без запрета на посещение образовательных учреждений. Поэтому в Кодексе об административных правонарушениях должна появиться статья, предусматривающая наказание для должностных лиц и организаций за нарушение законных прав родителей.

Депутаты уже разработали поправки в новый КоАП и направили их в Минюст. Нарушителей-должностных лиц предлагают штрафовать на 10–30 тыс. рублей, юридических — на 50–100 тыс. рублей.

В Национальном родительском комитете отмечают систематическое поступление жалоб на отказ принять ребенка в детский сад или школу из-за отсутствия прививок.

По мнению адвоката по медицинским вопросам Анны Орешковой, предлагаемые поправки в КоАП облегчат жизнь многим родителям и снизят градус произвола со стороны руководства учебных заведений.

Анна Орешкова добавила, что чаще всего родители отказываются не от самой прививки, а от использования конкретной вакцины, сомневаясь в ее эффективности и безопасности.

При этом по мнению инфекциониста, вакцинолога Евгения Тимакова, наиболее оптимальное решение — это не отказ в приеме в детсад или школу ребенка без прививок, а в его быстрое направление на карантин в случае эпидемии.