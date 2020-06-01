Во дворе дома в Арбеково сбили ребенка – пензенцы

В пензенском сообществе автолюбителей появилась информация о том, что в микрорайоне Арбеково в ДТП пострадал ребенок.

Как сообщил очевидец, 25 июня около 20:20, после того, как малыш попал под колеса автомобиля, его увезла «скорая».

«Пешеходы вынуждены передвигаться по всей дороге, машины стоят беспорядочно. Из-за них ничего не видно! Ни пешеходов водителям, ни машины пешеходам. Зато знака нет, что парковаться нельзя, поэтому ставьте машины как хотите», - возмутился пензенец.

Судя по фото, которые он выложил в Сеть, на место прибыли сотрудники полиции. Какая машина стала участником аварии, на снимках не видно.

Ситуация вызвала дискуссию среди пользователей.

«Максимальная скорость движения в жилой зоне или на дворовой территории в настоящее время составляет 20 км/ч. За движение по двору со скоростью 80 км/ч - лишение прав. По дворовой территории пешеходы могут двигаться не только по тротуарам, но и по проезжей части. Пешеходы имеют преимущество, т.е. водитель в жилой зоне должен уступать дорогу пешеходам», - написала Алевтина.

«Пешеходам всем, а особенно детишкам, надо объяснять, что надо быть тоже внимательными, что это их жизнь и здоровье», - отметил Игорь.

Официальных данных о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пензенцев быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.