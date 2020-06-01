Covid-19 забрал жизнь еще одной жительницы Пензенской области

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По сообщению пресс-секретаря губернатора и правительства Пензенской области Дины Черемушкиной, в регионе зафиксировали очередную смерть от короновируса.
Жертвой Covid-19 стала женщина 1961 года рождения.
«Сопутствующие (заболевания) - ожирение 1 ст. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - уточнила пресс-секретарь.
Напомним, регион перешел на второй этап снятия ограничений, однако по-прежнему действует масочный режим. Жителей просят быть осторожными, соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки с мылом.