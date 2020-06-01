Российская разработка будет проверять подлинность видео

Нейросеть, точность работы которой составляет около 80%, способна обнаружить дипфейки — фрагменты, которых не было в оригинале.

В разработке задействованы сразу две системы искусственного интеллекта, каждая из которых отвечает за разные этапы обработки видео. По словам специалиста, первая нейросеть определяет местонахождение лица человека на изображении и вырезает эту часть из записи, а вторая — классифицирует полученный фрагмент, определяя его подлинность.

Система прошла обучение примерно на 100 тыс. записей, среди которых были как оригинальные ролики, так и видео с фейковыми фрагментами. В будущем ее планируют использовать для разоблачения фейковых роликов, а также для защиты от мошенничества банков и сервисов online-платежей с биометрической идентификацией.