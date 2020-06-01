В Пензенской области стало известно о новых выздоровевших от Covid-19

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила об очередных вписавшихся пациентах, которые победили короновирусную инфекцию.
Согласно оперативным данным на 25 июня, в регионе от Covid-19 вылечились 139 человек. Всего выздоровевших - 4239.
Напомним, в Пензенской области действует масочный режим. Специалисты убедительно просят соблюдать социальную дистанцию и внимательно следить за личной гигиеной.