Ночью на ГПЗ-24 столкнулись три автомобиля

В микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе произошла авария с участием трех автомобилей.

Как пояснил очевидец в группе в соцсети «ВКонтакте», дорожно-транспортное происшествие случилось 25 июня на ул. Измайлова.

Судя по кадрам, которые были сделаны около 22:20, в аварию попали Nissan Juke и две легковушки. У одной из них видны повреждения капота. Насколько сильно пострадали другие машины, на фото не видно.

Официальных данных о ДТП нет.

Инспекторы просят автолюбителей соблюдать правила дорожно движения, следить за исправностью машины. Кроме того, за рулем нельзя отвлекаться на гаджеты и другие предметы.