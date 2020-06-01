Ночью на ГПЗ-24 столкнулись три автомобиля

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В микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе произошла авария с участием трех автомобилей.
Как пояснил очевидец в группе в соцсети «ВКонтакте», дорожно-транспортное происшествие случилось 25 июня на ул. Измайлова.
Судя по кадрам, которые были сделаны около 22:20, в аварию попали Nissan Juke и две легковушки. У одной из них видны повреждения капота. Насколько сильно пострадали другие машины, на фото не видно.
Официальных данных о ДТП нет.
Инспекторы просят автолюбителей соблюдать правила дорожно движения, следить за исправностью машины. Кроме того, за рулем нельзя отвлекаться на гаджеты и другие предметы.