Стало известно, когда откроются детские лагеря в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что открытие летних лагерей запланировано на 15 июля.

Как правило, детские лагеря работают в несколько смен — их три или четыре за сезон. Но в этом году их количество сократят из-за пандемии коронавируса.

«У нас большая сеть летних лагерей, мы открываем их с 15 числа. Все они, как правило, проходят в три-четыре смены. Но сейчас больше трех мы не сможем сделать», — сказал Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

Отмечается, что в настоящее время в Подмосковье работают над тем, чтобы лагеря соответствовали всем санитарным нормам для снижения рисков заражения коронавирусом.

«Заявку подали 115 оздоровительных лагерей, из них пока только 56 имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Остальные готовятся к тому, чтобы такое заключение у Роспотребнадзора получить», - пояснила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В этом году лагеря смогут принять только половину ребят за смену. Возможность отдохнуть бесплатно имеется у малоимущих семей, детей-инвалидов и сирот. Получить бесплатную путевку можно через региональный портал госуслуг, территориальное управление социальной защиты или МФЦ.

«Все дети, которые не смогут попасть по нашим бесплатным путевкам, мы попытаемся оздоровить их в период осенних каникул и зимних. По крайней мере наши государственные лагеря точно все будут работать, которые подведомственны министерству», — уточнила министр.