Жители Пензенской области лишились дома в результате пожара

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области, в селе Студенец Наровчатского района вспыхнул пожар.

Звонок на пульт дежурного поступил 25 июня в 18:42. Пламя охватило кровлю и каменный жилой дом площадью 65 кв.м. Он выгорел полностью. Также огонь уничтожил сарай в 15 кв. м. и гараж в 20 кв. м.

Для тушения возгорания были задействованы 3 единицы спецтехники и 11 человек личного состава. Никто из сельчан в пожаре не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.

В МЧС призывают пензенцев не оставлять без присмотра включенными бытовые приборы и плиты. Кроме того, необходимо следить за исправностью проводки.