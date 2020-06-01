Валерий Лидин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

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Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин 26 июня принял участие в голосовании (18+) по поправкам в Конституцию.
Как сообщает пресс-служба регионального парламента, на входе в избирательный участок № 164, расположенный в здании школы № 30, спикеру измерили температуру, продезинфицировали руки и выдали одноразовую ручку.
Получив бюллетень, Валерий Лидин прошел в кабину, ответил на вопрос и опустил документ в ящик для голосования.
Напомним, голосование по поправкам в главный закон страны началось 25 июня, оно продлится до 1 июля включительно.