В Пензенской области коронавирус подтвердился у 4664 человек

В регионе прирост числа больных с официально подтвержденным диагнозом составил 71 человек. Таким образом, в Пензенской области зафиксировано 4 664 случая заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились 4239 пациентов, умерли 38.

В целом по стране, на сегодняшний день насчитывается 620 794 случая, из них за последние сутки - 6 800. Всего выздоровело 384 152 пациента, 8 781 скончался.

Для снижения рисков заражения нужно носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию, мыть руки.