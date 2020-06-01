В районе реки Старая Сура появится зона отдыха?

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В Пензе 26 июня состоялась 11 сессия Гордумы. Участники устроили дискуссию на тему обустройства зоны рекреации у реки Старая Сура в районе улицы Одоевского.
«Под что там будет использоваться лес? Тут разрешено использование под строительство турбаз и зон отдыха. Что намерены там сделать?» - спросил депутат Алексей Шуварин.
Начальник управления градостроительства Пензы Нина Кутырева объяснила, что в этом месте расположатся санатории, будет зона отдыха и рыбалки. Она определена по генплану.
Алексей Шуварин отметил, что в районе ГПЗ-24 есть подобная зона, по генплану там отмечена рекреация. Нина Кутырева подчеркнула, что это сделано по просьбе собственника. Однако депутат возмутился тем, что в этом вопросе не учли интересы жителей, потому что в этом месте – лес.
«Были публичные слушания. Давайте на публичных слушаниях выносить этот вопрос», - подытожила Нина Кутырева.