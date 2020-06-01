Житель Шемышейки отблагодарил попутчиков наркотиком

По данным следствия, события происходили в апреле в лесополосе недалеко от поселка. Парень передал трем знакомым, которые довезли его из Пензы до Шемышейки наркотик в качестве благодарности. Сельчане употребили препарат в салоне автомобиля и поехали в областной центр. Однако далеко им уехать не удалось: на пути в город машину остановили сотрудники полиции. В биологическом материале троицы обнаружили наркотики. Парни рассказали о случившемся.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, благодарный пассажир признал свою вину и пояснил правоохранителям, что нашел запрещенный препарат в Пензе. Уголовное дело направили в суд.