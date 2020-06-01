В Пензе пострадавшим ИП разъяснили порядок освобождения имущества от налогов

Пензенцам рассказали об условиях применения льготы, которая освобождает пострадавших из-за Covid-19 индивидуальных предпринимателей (ИП) от уплаты имущественных налогов за 2 квартал этого года.

Как пояснили в пресс-центре облправительства, освобождение от транспортного налога распространяется на любые транспортные средства предпринимателя, которые задействованы в его бизнесе. Исключение составляют маломерные суда для некоммерческих целей и зарегистрированные органами ГИМС МЧС РФ. Налог не нужно будет платить и на земельные участки – исключения можно посмотреть здесь.

Также автоматическое освобождение от налога на имущество распространяется на все объекты капитального строительства, которые используются в предпринимательской деятельности. Исключение – жилые помещения, хозпостройки на участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС, а также индивидуальные гаражи и машиноместа.

«Однако эти объекты также могут не облагаться налогом, если их фактическое применение в предпринимательской деятельности будет подтверждено на основании представленных в налоговый орган документов», - пояснили в пресс-центре.

Отмечается, что для получения льгот подавать документы не нужно. Это следует сделать только в том случае, если у налоговых нет информации о том, что недвижимость используется в предпринимательской деятельности.