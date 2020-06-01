В Пензенской области пробные экзамены проводят без участия школьников

В Пензенской области проходят всероссийские тренировочные апробации для подготовки к проведению единого госэкзамена.

Так, 25 июня все 29 пунктов проведения ЕГЭ приняли участие в апробации по русскому языку. 26 числа в нескольких обручреждениях города пройдут экзамены по английскому языку, а 29 июня все пункты проведут пробный ЕГЭ по географии.

Отмечается, что все мероприятия проходят без участия выпускников. Организаторы, эксперты и технические специалисты ЕГЭ отрабатывают на пробниках процедуру проведния экзамена в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, которые позволят снизить риски заражения коронавирусом.

«Также будут использованы технологии сканирования работ участников ЕГЭ в штабе пунктов после завершения экзамена, что позволит сократить время для первичной обработки бланков на региональном уровне», - подчеркнули в пресс-центре облпарвительства.