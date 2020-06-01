Пензенцы смогут поехать на форум «Таврида» после сдачи теста на Covid-19

Жители Пензенской области могут стать участниками форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» (18+), который в этом году стартует 10 июля в Крыму в офлайн-формате.

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, на мероприятии запланировали провести десять творческих антишкол, которые пройдут с 10 июля по октябрь. Для того, чтобы попасть на форум, участникам и экспертам нужно сдать тест на коронавирус. Также обязательными мерами будут ежедневное измерение температуры, соблюдение соцдистанции, использование средств индивидуальной защиты и другое.

Первая антишкола «Тавриды» пройдет в бухте Капсель под Судаком с 10 по 15 июля. В ней примут участие резиденты арт-кластера и молодые творцы, которые несколько месяцев были вовлечены в работу общероссийского движения #МыВместе.

«В этом году ключевой темой образовательной программы форума станут те изменения, которые произошли в креативных индустриях из-за пандемии. Как вирус повлиял на сферу культуры и искусства, какие новые технологии привнес, почему мир уже не будет прежним, – на все эти и другие вопросы 27 июня в преддверии старта Форума ответят лидеры творческих индустрий в рамках I Международной онлайн-конференции «АРТtalk. Искусство после», - пояснили в министерстве.

Подробнее о конференции можно узнать здесь.

На форуме вручат премии для молодых деятелей современного искусства. По итогам каждой антишколы профессиональное жюри определит одного победителя, который получит контракт на продюсерское сопровождение, возможность стажировки и интеграцию в крупнейшие российские и международные арт-проекты. Подробнее – здесь.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» нацпроекта «Образование», инициированного президентом РФ, и проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.