Пенза снова заняла первое место по количеству новых зараженных Covid-19

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина 26 июня рассказала о том, где в регионе обнаружили новые случаи коронавируса.

По ее словам, прирост за сутки составил 71 случай. Из них по количеству больных лидирует Пенза, здесь – 35 пациентов. В Заречном обнаружили 13 новых больных.

Восемь положительных тестов получили жители Пензенского района, четыре – Бессоновского района. По два заболевших – в Нижнеломовском, Шемышейском районах и в Кузнецке, по одному – в Земетчинском, Неверкинском, Иссинском, Белинском и Пачелмском районах

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 44419 человек, а в лабораториях лечебной сети - 89442 пациента», - отметила пресс-секретарь.

Всего с начала пандемии в области 4664 жителя заразились Covid-19. Пензенцев просят носить маски, мыть руки с мылом и соблюдать соцдистанцию.