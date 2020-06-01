Пресс-секретарь Белозерцева сообщила возраст новых заболевших Covid-19

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина 26 июня сообщила возраст новых заболевших коронавирусом.
Как рассказала пресс-секретарь, прирост за сутки составил 71 случай. Среди пациентов – два семилетних ребенка, а также же дети 1, 15 и 16 лет. Также коронавирус обнаружили у месячного младенца.
По состоянию на 26 июня, в области 4664 жителя заболели коронавирусом. Для того, чтобы снизить риски заражения, пензенцев просят соблюдать режим самоизоляции, а при выходе из дома надевать маску. Также важно ограничить личные контакты.