Пресс-секретарь Белозерцева сообщила возраст новых заболевших Covid-19

Как рассказала пресс-секретарь, прирост за сутки составил 71 случай. Среди пациентов – два семилетних ребенка, а также же дети 1, 15 и 16 лет. Также коронавирус обнаружили у месячного младенца.

По состоянию на 26 июня, в области 4664 жителя заболели коронавирусом. Для того, чтобы снизить риски заражения, пензенцев просят соблюдать режим самоизоляции, а при выходе из дома надевать маску. Также важно ограничить личные контакты.