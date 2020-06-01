Губернатор на встрече с молодежью сообщил о создании для них спецпрограммы

В преддверии Дня молодежи губернатор региона Иван Белозерцев 26 июня встретился с молодыми пензенцами, чтобы обсудить проблемы, познакомиться с их проектами и предложениями. Во встрече принял участие спикер регионально парламента Валерий Лидин.

«Я хочу поздравить вас с наступающим праздником и сказать, что мы гордимся вами. Когда возникают вопросы у граждан, появляются проблемы, молодежь приходит на помощь. В Пензенской области наша молодежь активно включилась в эту тяжелую работу по оказанию помощи гражданам во время пандемии. Мы еще не до конца победили распространение коронавирусной инфекции, но все идет на спад. Очень здорово, что в эту трудную минуту на помощь людям пришли вы. Я не раз посещал и проверял вашу работу, штабы волонтеров. Все было организовано на самом высоком уровне. Посмотрите, сколько благодарностей у людей к вам», - обратился губернатор.

Он отметил, что для юных пензенцев в областном центре готовится программа поддержки молодежи. Например, будет налажено сотрудничество с образовательными учреждениями и организациями по содействию в трудоустройстве и продвижении молодых людей.

«Я с благодарностью обращаюсь к вам со словами признания за вашу работу во время пандемии. Волонтерский центр объединил все молодежные организации. Вы делали это бескорыстно в круглосуточном режиме. Три месяца вы работали в волонтерском центре, около 40 тысяч звонков поступило за это время. Я хочу пожелать вам, чтобы все мечты и чаяния сбывались, планы реализовывались, а поддержка губернатора, правительства и ЗакСобра всегда будут с вами», - отметил председатель ЗакСобрания области Валерий Лидин.

Руководитель регионального отделения общественного движения «Волонтеры-медики» Марина Чарыкова рассказала, что в волонтерство впервые пришли люди 25-40 лет. Добровольцы помогали и жителям, и медработникам.

«Мы помогали им добираться до больниц, доставляли лекарства, СИЗы, продукты. 21 июня был День медработника, мы поздравили больницы области. Волонтеры также на стене КИМа сделали граффити», - подчеркнула она.

Напомним, молодежь Пензы может принять участие в разного рода федеральных форумах по линии Росмолодежи, проявив свои таланты.