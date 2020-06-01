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26.06.2020г.
Пензенским волонтерам предложили выбрать звезду, которая выступит для них

Пензенским волонтерам предложили выбрать звезду, которая выступит для них

Пт, 26.06.20 13:22
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В преддверии Дня молодежи губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 26 июня встретился с активистами и волонтерами. В ходе общения он предложил им самим выбрать звезду, которая подарит свое выступление в честь них.

«Какую звезду пригласить - ждем ваши предложения. Мы постараемся для вас, вы этого заслуживаете. Этот концерт пойдет под знаком поддержки волонтерского движения», - сообщил глава региона на встрече с молодыми пензенцами.

Также он дал поручение областному минобру и молодежному центру.

«У вас должен быть перечень нашей молодежи, которая сегодня активно работает. Мы должны их сопровождать, кого-то в общественные организации продвигать. В депутаты тоже их продвигать. Нужно, чтобы молодежь присутствовала, потому что смена должна быть нам. По трудоустройству попрошу подготовить протокол, список, чтобы организовать эту работу. Чтобы все были трудоустроены», - нацелил губернатор.

За участие в акции #Мывместе четырех участников встречи наградили медалями. Три юных пензенца получили благодарственные грамоты ЗакСобрания, а десять – благодарственные письма губернатора за вклад в развитие государственной молодежной политики.

Напомним, на встрече губернатор также сообщил о создании спецпрогаммы по поддержке и трудоустройству молодежи.

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25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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22.04.2020 12:51
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