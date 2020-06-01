Пензенским волонтерам предложили выбрать звезду, которая выступит для них

В преддверии Дня молодежи губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 26 июня встретился с активистами и волонтерами. В ходе общения он предложил им самим выбрать звезду, которая подарит свое выступление в честь них.

«Какую звезду пригласить - ждем ваши предложения. Мы постараемся для вас, вы этого заслуживаете. Этот концерт пойдет под знаком поддержки волонтерского движения», - сообщил глава региона на встрече с молодыми пензенцами.

Также он дал поручение областному минобру и молодежному центру.

«У вас должен быть перечень нашей молодежи, которая сегодня активно работает. Мы должны их сопровождать, кого-то в общественные организации продвигать. В депутаты тоже их продвигать. Нужно, чтобы молодежь присутствовала, потому что смена должна быть нам. По трудоустройству попрошу подготовить протокол, список, чтобы организовать эту работу. Чтобы все были трудоустроены», - нацелил губернатор.

За участие в акции #Мывместе четырех участников встречи наградили медалями. Три юных пензенца получили благодарственные грамоты ЗакСобрания, а десять – благодарственные письма губернатора за вклад в развитие государственной молодежной политики.

Напомним, на встрече губернатор также сообщил о создании спецпрогаммы по поддержке и трудоустройству молодежи.