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26.06.2020г.
«Ростелеком» определил победителей регионального этапа конкурса журналистов

«Ростелеком» определил победителей регионального этапа конкурса журналистов

Пт, 26.06.20 13:59
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В компании «Ростелеком» подвели итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» в Приволжском федеральном округе.

В нем могли принять участие региональные журналисты и блогеры, рассказывающие о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ сфере и телекоммуникациях. Конкурс проводился девятый год в партнерстве с корпорацией NEC.

Победителями и призерами признаны в номинации «Печатная пресса» признаны:

1. Марина Ухабова (Нижегородская область, «Нижегородская правда», Игорь Магазинник: «Виртуальное общение не заменит реального»),

2. Валерий Браун (Нижегородская область, Деловой журнал National Business, Вас видит и понимает магазин),

3. Эльмира Кобина (Ульяновская область, журнал «Деловое обозрение», Идеальный бизнес-код).

В номинации «Радио и ТВ» лучшими стали:

1. Андрей Батманов (Нижегородская область, ГТРК «Нижний Новгород», Мобильный поводырь),

2. Алиулова Рената, Ульяновская область, «Ульяновская правда», Разделяй и будешь в тренде. Ульяновцы массово сдают мусор… по телефону),

3. Пекасова Надежда, Республика Марий Эл, ГТРК Марий Эл, В Горномарийском районе фермер использует передовые технологии).

В номинации «Интернет-СМИ» победу одержали:

1. Наталья Овчарук (Республика Башкортостан, ИА «Башинформ», Башкирская «скорая». Перезагрузка),

2. Екатерина Россошанская, (Ульяновская область, «Ульяновская правда», IQ-тест для малышей и «Поиск девятого». Ульяновская студентка бросила вызов планшетам),

3. Губанова Олеся (Ульяновская область, журнал «Деловое обозрение», Игровые миры Максима Михеенко).

В номинации «Социальные медиа» лучшим признали Алексея Лисовицкого (Самарская область, «Голографика», Кинофестиваль Culture VR : FR: смотрите, удивляйтесь, любите Францию).

«Мы признательны всем участникам конкурса «Вместе в цифровое будущее», которые вместе с нами ежегодно погружаются в сферу телекоммуникаций и создают ориентиры в цифровом мире, делая его простым, понятным и доступным для людей», - отметил директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Сыров.

Всего представители медиасферы в Приволжском федеральном округе заявили на конкурс 356 работ. Наибольшую активность проявили журналисты из Нижнего Новгорода и Татарстана, представив 108 материалов. Традиционно самой популярной остается номинация «Интернет-СМИ» (109 работ).

Победители регионального этапа, занявшие первые места в основных номинациях, вышли во второй, федеральный этап конкурса, итоги которого по четырем номинациям и трем спецноминациям будут подведены летом 2020 года.

Напомним, конкурс для представителей региональных СМИ и блогеров «Ростелеком» проводит с 2012 года. В 2019–2020 годах его партнером выступила дочерняя компания корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы».

Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»
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25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
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22.05.2020 17:33
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21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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14.05.2020 17:31
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В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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29.04.2020 18:12
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27.04.2020 14:07
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23.04.2020 16:11
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