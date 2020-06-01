«Ростелеком» определил победителей регионального этапа конкурса журналистов

В компании «Ростелеком» подвели итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» в Приволжском федеральном округе.

В нем могли принять участие региональные журналисты и блогеры, рассказывающие о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ сфере и телекоммуникациях. Конкурс проводился девятый год в партнерстве с корпорацией NEC.

Победителями и призерами признаны в номинации «Печатная пресса» признаны:

1. Марина Ухабова (Нижегородская область, «Нижегородская правда», Игорь Магазинник: «Виртуальное общение не заменит реального»),

2. Валерий Браун (Нижегородская область, Деловой журнал National Business, Вас видит и понимает магазин),

3. Эльмира Кобина (Ульяновская область, журнал «Деловое обозрение», Идеальный бизнес-код).

В номинации «Радио и ТВ» лучшими стали:

1. Андрей Батманов (Нижегородская область, ГТРК «Нижний Новгород», Мобильный поводырь),

2. Алиулова Рената, Ульяновская область, «Ульяновская правда», Разделяй и будешь в тренде. Ульяновцы массово сдают мусор… по телефону),

3. Пекасова Надежда, Республика Марий Эл, ГТРК Марий Эл, В Горномарийском районе фермер использует передовые технологии).

В номинации «Интернет-СМИ» победу одержали:

1. Наталья Овчарук (Республика Башкортостан, ИА «Башинформ», Башкирская «скорая». Перезагрузка),

2. Екатерина Россошанская, (Ульяновская область, «Ульяновская правда», IQ-тест для малышей и «Поиск девятого». Ульяновская студентка бросила вызов планшетам),

3. Губанова Олеся (Ульяновская область, журнал «Деловое обозрение», Игровые миры Максима Михеенко).

В номинации «Социальные медиа» лучшим признали Алексея Лисовицкого (Самарская область, «Голографика», Кинофестиваль Culture VR : FR: смотрите, удивляйтесь, любите Францию).

«Мы признательны всем участникам конкурса «Вместе в цифровое будущее», которые вместе с нами ежегодно погружаются в сферу телекоммуникаций и создают ориентиры в цифровом мире, делая его простым, понятным и доступным для людей», - отметил директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Сыров.

Всего представители медиасферы в Приволжском федеральном округе заявили на конкурс 356 работ. Наибольшую активность проявили журналисты из Нижнего Новгорода и Татарстана, представив 108 материалов. Традиционно самой популярной остается номинация «Интернет-СМИ» (109 работ).

Победители регионального этапа, занявшие первые места в основных номинациях, вышли во второй, федеральный этап конкурса, итоги которого по четырем номинациям и трем спецноминациям будут подведены летом 2020 года.

Напомним, конкурс для представителей региональных СМИ и блогеров «Ростелеком» проводит с 2012 года. В 2019–2020 годах его партнером выступила дочерняя компания корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы».