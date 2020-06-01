Россиянин стал «уличным героем»

На YоuТubе-канале Кurkumа появился ролик, который рассказывает о том, как можно изменить жизнь людей к лучшему с помощью простых вещей.

В видео под названием показан один день из жизни обычного россиянина. Он попадает на вечеринку к молодежи, где охлаждает и приводит ее в чувство. Потом перемещается на лестничную клетку и сталкивается с курильщиком. С вредной привычкой он борется очень просто — отнимает у мужчины сигарету, сообщает телеканал «360».

После этого герой оказывается в парке, где в хорошем смысле разносит компанию с алкоголем. Также он спасает девушку, убирая за собакой, а потом мешает закрыть номер нагло припарковавшемуся не в нужном месте водителю. В конце концов он возвращает маленькой девочке кота, который залез на дерево.

В финале ролика становится понятно, что авторы прокрутили видео в обратном направлении. На самом деле первым шагом к позитивным изменениям для героя стало участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.