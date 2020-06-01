Названы даты первых представлений в пензенском цирке

Об этом на встрече с журналистами рассказа руководитель подрядной организации Станислав Маслаков. Также он прокомментировал этапы строительства и назвал даты ввода объекта в эксплуатацию.

«Нами выполнен очень большой серьезный комплекс работ, который все также не особо виден за забором простому обывателю. Поэтому мы хотим донести до всех жителей города, что, несмотря на все ограничительные меры, связанные с пандемией, наша организация сумела наладить работу таким образом, что мы смогли взаимодействовать и с вашими местными организациями-поставщиками, и по поставке оборудования», - отметил он.

Глава подрядной организации добавил, что поставка материалов и различных механизмов, необходимых для продолжения строительства, оставалась эффективной и своевременной.

«Мы плотно взаимодействуем с командой губернатора Ивана Белозерцева, мы работаем в ежедневном контакте с аппаратом и руководством Росгосцирка во главе с Владимиром Шемякиным, который в постоянном режиме отслеживает ситуацией. Несмотря на все проблемы, которые, так или иначе, сотрясают организации, являющиеся нашими заказчиками, я ответственно заявляю, […] что ни на один час стройка пензенского государственного цирка не останавливалась. Я очень надеюсь, что она и не остановится, и цирк будет сдан в оговоренные сроки», - заявил Станислав Маслаков.

Напомним, срок сдачи объекта был перенесен на 2021 год. Осенью этого года цирк должен предстать перед комиссией, которая введет здание в эксплуатацию. В ноябре строители панируют передать его заказчику - Российской государственной цирковой компании.

«С 1 декабря уже планируются выступления. Цирк должен уже распахнуть свои двери и то поколение, которое выросло в городе без цирка, сможет попасть на новогоднее представление 2021 года», - заключил Станислав Маслаков.