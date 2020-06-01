Пензенским бизнесменам расскажут о мерах финансовой поддержки

Пензенские предприниматели могут поучаствовать в онлайн-брифинге, на котором им расскажут о мерах финансовой поддержки и льготного кредитования.

В рамках господдержки малого и среднего предпринимательства для пензенского бизнеса сегодня реализуются меры по льготному кредитованию через банковские организации, микрокредитованию и поручительству. Для предпринимателей наиболее пострадавших отраслей от пандемии или требующих поддержки для возобновления деятельности, доступен антикризисный кредит под 2% годовых, который может быть полностью списан при сохранении в течение 2020 года рабочих мест.

Спикерами станут представители областной прокуратуры, Центробанка, правительства и министерства экономики региона, гарантийной микрокредитной организации «Поручитель» и коммерческих банков, Пензенского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», а также Центра «Мой бизнес». Они разъяснят действующие меры поддержки, практику реализации проблемных вопросов, связанных с доступностью для малого бизнеса льготного кредитования. Помимо этого, участники рассмотрят практику решений типовых проблем, возникающих у бизнеса при получении этих поддержек.

Брифинг (18+) состоится 30 июня, с 15:00 до 16:00. Будет организована его видеотрансляция с возможностью для предпринимателей задать вопросы, сообщили организаторы.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте Центра «Мой бизнес» – mbpenza.ru в разделе – «Календарь мероприятий», после чего вы получите ссылку на видеотрансляцию.

Организаторами брифинга выступают прокуратура Пензенской области, региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и Центр «Мой бизнес».